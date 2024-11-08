Журнал "Вода живая"
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Глобус митрополии
2024-11-08 19:00 2024-11-08 19:00 Europe/Moscow No 8 ноября в 19:00 Пятница - Концерт "Проснись, душа" Подробнее: http://globus.aquaviva.ru/events/kontsert-prosnis-dusha

8 ноября в 19:00 Пятница

Концерт "Проснись, душа"

Адрес: наб. Монастырки, 1 Телефон: +79214275783 Группа ВКонтакте Тип мероприятия: Концерты
Концерт "Проснись, душа"
Благотворительный концерт "Проснись, душа" и ярмарка мастеров в пользу единственного в регионе областного детского хосписа состоятся 8 ноября в Святодуховском центре.

Участники - протоиерей Константин Головатский, иерей Анатолий Першин, иерей Сергий Учанейшвили, диакон Александр Андреев, Александр Галицкий, Антон Слон, Александр Глаговский, Людмила Князева, Наталья Шевцова, Михаил Иноземцев, ансамбль баянистов "Гармоник", ансамбль "Мечты", Ксения Сагань, Наталья Лукянченкова, Александра Ильина.

Ведущая - Анна Загребнева.
 
Все средства, вырученные от концерта, пойдут на закупку необходимого для оказания паллиативной помощи детям - подопечным хосписа.

Билеты.






Место проведения

Духовно-просветительский центр Александро-Невской Лавры Святодуховский
Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, д.1

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