Благотворительный концерт "Проснись, душа" и ярмарка мастеров в пользу единственного в регионе областного детского хосписа состоятся 8 ноября в Святодуховском центре
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Участники - протоиерей Константин Головатский
, иерей Анатолий Першин
, иерей Сергий Учанейшвили
, диакон Александр Андреев
, Александр Галицкий, Антон Слон, Александр Глаговский, Людмила Князева, Наталья Шевцова, Михаил Иноземцев, ансамбль баянистов "Гармоник", ансамбль "Мечты", Ксения Сагань, Наталья Лукянченкова, Александра Ильина.
Ведущая - Анна Загребнева.
Все средства, вырученные от концерта, пойдут на закупку необходимого для оказания паллиативной помощи детям - подопечным хосписа.
Билеты.